Olympia: Deutsche Handballerinnen kämpfen nach Fehlstart um Viertelfinale

Bei der Olympia-Eröffnungsfeier wollen Deutschlands Handballerinnen neuen Mut schöpfen. Gegen Schweden muss aber eine deutliche Leistungssteigerung her.

Als der erste Frust über den vermasselten Olympia-Auftakt verarbeitet war, richtete Emily Bölk ihren Blick demonstrativ nach vorn. „Es sind noch vier Spiele, es ist noch gar nichts vorbei“, sagte die Kapitänin der deutschen Handballerinnen. Sie lehnte am Absperrgitter der Arena Süd 6 in Paris, ihre Tränen waren getrocknet. Eine gehörige Portion Trotz lag in ihrer Stimme.