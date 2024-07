Olympia 2024: Bitterer Fehlstart für Deutschlands Handball-Frauen

Die deutschen Handballerinnen sind mit einer überraschenden Niederlage ins olympische Turnier in Paris gestartet.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor zum Auftakt gegen Südkorea mit 22:23. „Wir hatten super viele Chancen und haben sie nicht genutzt. Dann ist es schwierig, so ein enges Spiel für sich zu entscheiden“, sagte Jenny Behrend bei Eurosport .

Durch die unerwartete Niederlage stehen die Deutschen im Kampf um den Viertelfinal-Einzug schon nach dem ersten Spiel in Gruppe A unter Druck. Denn die weiteren Gegner sind die starken Teams aus Schweden (Sonntag), Dänemark (1. August) und Norwegen (3. August) sowie Slowenien (30. Juli). Deutsches Ziel ist die Medaillenrunde.

Vor allem in der Offensive wirkten Kapitänin Emily Bölk und ihre Mitspielerinnen nervös, es fehlte an Durchschlagskraft und Effizienz. Beste deutsche Werferin vor 5765 Zuschauern in der Arena Süd 6 war Linksaußen Antje Döll mit sechs Treffern.