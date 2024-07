Olympia 2024: Angelina Köhler - einst verspottet, jetzt Deutschlands Schwimm-Hoffnung

von Holger Luhmann 24.07.2024 • 18:25 Uhr Angelina Köhler könnte 16 Jahre nach Britta Steffen wieder für Olympia-Gold der deutschen Becken-Schwimmer sorgen. Doch zuvor hat sie eine emotionale Botschaft.

Es ist Angelina Köhlers erste Olympia-Teilnahme und in Paris gilt die 23-Jährige gleich als Gold-Hoffnung. Doch vor ihrer Premiere liegt ihr etwas am Herzen. Gerichtet an alle Kinder und Jugendliche, die es nicht immer leicht haben, sagt sie: „Glaubt an euch, dann könnt ihr alles erreichen!“

Köhler weiß, wovon sie spricht. Weil sie so groß und dünn war, so lange Arme und etwas größere Zähne hatte, zudem eine Brille trug, wurde sie als Teenager von den älteren Jungs verspottet. „Es gab viele Leute, die nicht an mich geglaubt, mich immer ausgelacht haben, als ich sagte, ich will Olympiasiegerin oder Weltmeisterin werden“, berichtet sie SPORT1.

Weltmeisterin ist Köhler schon. Im Februar in Katar holte sie sich den Titel über 100 Meter Schmetterling. Nun soll das i-Tüpfelchen folgen in der La Défense Arena in Paris.

Es wäre das erste Olympia-Gold für Deutschlands Becken-Schwimmer nach dem Doppel-Triumph von Britta Steffen 2008 in Peking. „Olympia ist nochmal etwas anderes als eine WM. Ich bin sehr aufgeregt, aber auch sehr gut vorbereitet“, sagt Köhler SPORT1.

Olympia: Köhler verpasste Tokio wegen Corona-Infektion

Der ganz große Coup dürfte schwierig werden. Bei den US-Ausscheidungen in diesem Jahr sorgte Gretchen Walsh mit einem Weltrekord in 55,18 Sekunden für einen Paukenschlag - eine Sekunde schneller als Köhlers Bestzeit. Trotzdem lässt sie sich davon nicht beeindrucken und erklärt selbstbewusst: „Wenn ich schwimme, dann um Gold!“

Köhler ist gereift und gewachsen an Problemen und Rückschlägen. Wie die verpasste Olympia-Teilnahme vor drei Jahren in Tokio wegen einer Corona-Infektion. Der schlimmste Moment ihrer Karriere sei dies gewesen, ein riesengroßer Tiefpunkt, sagt sie, betont aber zugleich: „Im Nachhinein bin ich super dankbar. In dieser Zeit habe ich mich so ein bisschen selber gefunden und geguckt, wer ist eigentlich die Angie ohne Schwimmen.“

In dieser Phase reifte auch ihr Entschluss, von Hannover nach Berlin zur SG Neukölln zu wechseln. „In diesem Team kann ich endlich der Mensch sein, der ich bin“, sagt Köhler.

Angelina Köhler wurde 2024 Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling

„Manchmal schwirrt ihr etwas viel im Kopf herum“

Dort trainiert sie unter anderem mit Ole Braunschweig, ihrem besten Kumpel. Die beiden treffen sich auch außerhalb des Pools, kochen oder shoppen zusammen. Nach der WM in Fukuoka gingen beide auf eine gemeinsame Rucksacktour durch Japan.

Die etwas tollpatschige Köhler und Braunschweig, bei dem ADHS diagnostiziert wurde - sie verstehen sich und geben sich gegenseitig Kraft.

Bei der Einkleidung der deutschen Olympia-Athleten in Düsseldorf standen beide Arm in Arm, und Braunschweig sagte über Köhler: „Manchmal schwirrt ihr etwas viel im Kopf herum, aber im Wettkampf ist sie voll fokussiert.“