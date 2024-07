Olympia 2024: ARD reagiert! Kritik an Kommentatoren-Duo

Während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gibt es in den sozialen Medien einige kritische Stimmen. Gegenstand der Kritik sind die beiden ARD-Kommentatoren.

Es ist wohl eine der größten Eröffnungsfeiern in der olympischen Geschichte. Um 19.30 Uhr am Freitagabend begannen die Feierlichkeiten auf und an der Seine, die in Deutschland von der ARD und Eurosport übertragen wurden. Viele Zuschauer übten jedoch noch während der Zeremonie teils deutliche Kritik. Der Grund: das Kommentatoren-Duo der ARD.