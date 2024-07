Olympia 2024: Athleten mit heftiger Kritik: "Eine Katastrophe"

Rühr beschrieb die nach eigenem Befinden skandalösen Zustände folgendermaßen: „Du stehst unglaublich lange an, es gibt unglaublich wenige Stationen. Und dann ist das Essen qualitativ auch nicht besonders gut.“ Für Hochleistungssportler, die auf eine ausgewogene Ernährung angewiesen sind, ist das problematisch.

„Wenn man was zum Meckern sucht, dann ist es die Essenssituation im Dorf, die ist nicht so, wie man sich das als Leistungssportler vorstellt“, fasste Hockey-Kapitän Grambusch die Situation zusammen. Die meisten Athleten bleiben aber dennoch optimistisch. Und auch Teamkollege Rühr erklärte: „Wir finden schon immer unseren Weg, weil wir auch Essen im Apartment haben und uns zwischendurch mal was machen können.“