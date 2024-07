Olympia 2024: Auf diesen Deutschen freut sich Ski-Legende Vonn in Paris

Ski-Legende Lindsey Vonn ist als Fan bei den Olympischen Spielen zu Gast. Sie will einen deutschen Star unterstützen.

Mittendrin als Fan: Lindsey Vonn will sich die Olympischen Spiele in Paris nicht entgehen lassen. Die Ski-Legende ist nach Frankreich gereist und will zahlreiche Wettkämpfe besuchen.