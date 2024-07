Olympia 2024: "Ausgeburt der Hölle" - Russlands Haltung zu den Spielen in Paris

Russische Sportler müssen den Olympischen Spielen fernbleiben. Auch in Russland wird das Event totgeschwiegen oder diskreditiert.

Russische Sportler müssen den Olympischen Spielen fernbleiben. Auch in Russland wird das Event totgeschwiegen oder diskreditiert.

Zwei Wochen lang blickt die Sportwelt nach Frankreich. Bei den Olympischen Spielen in Paris kämpfen die Athletinnen und Athleten um Medaillen , Ruhm und Ehre. Bei den Siegerehrungen wird eine Hymne dabei nie erklingen - die von Russland.

Was die russische Regierung von diesen neutralen Athleten hält, erklärte Putins Pressesprecher Dmitri Peskow deutlich: Sie seien eine „Ausgeburt der Hölle“.

Olympia: Mannschaft von Obdachlosen

In Russland selbst werden die Olympischen Spiele medial ausgeblendet oder - wenn thematisiert - abfällig behandelt. So wird es im Fernsehen keine Berichterstattung geben - offiziell wegen „mangelnden Zuschauerinteresses“.

Außerdem scheint die russische Regierung eine Desinformationskampagne gegen das IOC zu fahren, wie das Komitee selbst bestätigte. So kursiert auf Telegram ein Video unter dem Titel „Olympics has fallen“, in dem US-Schauspieler Tom Cruise mit künstlicher Intelligenz manipulierte Zitate wiedergibt und das IOC und die Olympischen Spiele kritisiert.