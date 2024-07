Olympia 2024: Bayern-Flirt trifft für Frankreich - Gruppensieg perfekt

Gastgeber Frankreich ist beim olympischen Fußball turnier der Männer mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen ins Viertelfinale eingezogen. Zum Abschluss der Vorrunde gewann das Team von Trainer Thierry Henry gegen Neuseeland mit 3:0 (1:0). Bereits in der Runde der letzten acht kommt es damit zum Duell mit der Olympia -Auswahl von Weltmeister Argentinien, die in ihrer Gruppe Platz eins verpasste.

Argentinien verpasst Gruppensieg

Argentinien hatte zuvor durch die Treffer von Weltmeister Thiago Almada (47.) und Claudio Jeremias Echeverri (90.+1) 2:0 (0:0) gegen die Ukraine gewonnen und sich so den Einzug in die nächste Runde gesichert. Da Marokko parallel 3:0 (3:0) gegen den Irak gewann, reichte es aber nur zu Platz zwei.

Im Viertelfinale trifft Spanien am Freitag (17.00 Uhr) in Lyon auf Japan, Ägypten spielt direkt im Anschluss (19.00 Uhr) in Marseille gegen Paraguay. Zuvor eröffnen Marokko und die USA (15.00 Uhr) im Pariser Prinzenpark die Runde, Frankreich und Argentinien (21.00 Uhr) beschließen sie in Bordeaux.