Große Bayern-Hürde bei Doué? "PSG will das Spiel unbedingt gewinnen"

Der FC Bayern befindet sich offenbar in einen harten Transferzweikampf um Désiré Doué . Denn der französische Mittelfeldspieler hat auch das Interesse eines finanzstarken Konkurrenten geweckt.

Die Rede ist von Paris Saint-Germain. Beim französischen Meister wurde der Profi von Stade Rennes wohl jüngst zur Chefsache erklärt. Der mächtige Klub-Boss Nasser al-Khelaifi hat sich persönlich in die Transferbemühungen eingeschaltet, schreibt die Sportzeitung L‘Equipe . Und könnte so für den FCB zu einer großen Transfer-Hürde werden.

Für PSG geht es bei dem angestrebten Deal offenbar um weit mehr als nur einen begabten Spieler. Für den stolzen Frankreich-Meister geht es auch um eine wichtige Botschaft: Der von katarischen Eigentümern geführte Klub will die erste Adresse für französische Hochkaräter sein.

Bayern vs. PSG: Kommt es zum Wettbieten?

Zuletzt ging der Klub dem Bericht zufolge aber schon bei Leny Yoro (ging zu Manchester United) und wohl auch Rayan Cherki (wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht) leer aus.

Und so könnte PSG mit äußerst harten Bandagen um Doué kämpfen, was ein Wettbieten mit Bayern zur Folge haben könnte. Ein „ziemliches Mano a Mano“, wie es die L‘Equipe nannte: „PSG will das Spiel gegen Bayern unbedingt gewinnen.“