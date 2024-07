Olympia 2024: Blackfacing-Skandal um britischen Rugby-Star!

Skandal um einen britischen Olympia-Star! Am Montagabend ist ein Chatverlauf aufgetaucht, in dem sich die Rugby -Spielerin Amy Wilson-Hardy wohl rassistisch äußert. Der Britische Olympia-Verband (BOA) hat mittlerweile eine Untersuchung eingeleitet.

Am Montagabend stand die Britin noch in der Startelf im Spiel gegen die USA, in dem England mit 7:17 verlor. Bereits am Dienstag bestreiten die britischen Rugby-Damen um 14.30 Uhr ihr viertes Spiel. Gegner ist China.