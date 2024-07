Olympia 2024: Dienstag in Paris mit allen Entscheidungen heute live im TV, Stream & Liveticker

von SPORT1 30.07.2024 • 07:00 Uhr Die Olympischen Spiele in Paris sind im vollen Gange. Am Dienstag stehen insgesamt 14 Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. Was steht wo an? So können Sie Tag 4 bei Olympia 2024 heute live verfolgen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli geht es in Paris richtig zur Sache. Nach den ersten drei Wettkampftagen sind bereits 45 Entscheidungen von 329 gefallen. Am Dienstag stehen 14 weitere Entscheidungen auf dem Programm.

Aus deutscher Sicht steht dabei erneut die Paris La Defense Arena im Blickpunkt. Denn dort werden die Becken-Wettkämpfe der Schwimmer ausgetragen. Lukas Märtens holte am 1. Wettkampftag nach der Eröffnungsfeier sensationell Gold über 400 m Freistil.

Die deutschen Volleyballer spielen am Dienstag gegen die USA

Hier können Sie Olympia 2024 in Paris heute LIVE im TV und Stream verfolgen

TV: Eurosport und ZDF

Eurosport und ZDF Stream: eurosport.de, discovery+, sportstudio.de, sportschau.de

eurosport.de, discovery+, sportstudio.de, sportschau.de Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Olympia 2024: Basketballer treffen auf Brasilien

Zweiter Auftritt für den Weltmeister: Nach dem souveränen Auftaktsieg über Japan wartet auf die deutschen Basketballer das Duell mit Brasilien, um 21 Uhr ist die DBB-Auswahl erneut favorisiert. Die deutschen Handballerinnen stehen nach zwei Niederlagen gegen Slowenien um 9 Uhr bereits mit dem Rücken zur Wand - die Hockey-Männer wollen nach ihrer überraschenden Niederlage gegen Spanien Wiedergutmachung, um 10.30 Uhr heißt der Gegner des Weltmeisters Südafrika.

Reiten: Dressur-Equipe auf Gold-Mission

Vor dem Schloss Versailles beginnt die doppelte Gold-Mission in der Dressur. Die deutschen Mehrfach-Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth sowie Debütant Frederic Wandres hoffen auf einen guten Start in den Einzel- und Mannschaftswettkampf. Um 11 Uhr beginnt der erste Tag des Grand Prix, an dem zunächst Wandres mit seinem Pferd „Bluetooth“ auf das Viereck geht.

Turnen: Biles peilt weiteren Olympiasieg an

Erstes Gold in Paris für die Turnkönigin? Superstar Simone Biles und ihr US-Team gehen ab 18.15 Uhr als Topfavoritinnen in den Team-Wettbewerb in der prall gefüllten Arena in Bercy. Es ist eines der Highlights der Spiele an der Seine. Für Biles wäre es drei Jahre nach ihrem bemerkenswerten Abgang bei den Spielen von Tokio der insgesamt fünfte Olympiasieg - weitere könnten in den Einzelentscheidungen folgen.

TV-Sender setzen bei Olympia auf Livestream

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.

Olympia 2024 - Die Entscheidungen des Tages:

7er-RUGBY: Damen (19.45 Uhr)

Damen (19.45 Uhr) TRIATHLON: Männer (8.00 Uhr)

Männer (8.00 Uhr) FECHTEN: Damen Degen Team (20.30 Uhr)

Damen Degen Team (20.30 Uhr) TURNEN: Damen Team (18.15 Uhr)

Damen Team (18.15 Uhr) JUDO: Herren -81kg (17.38 Uhr); Damen -63kg (18.09 Uhr)

Herren -81kg (17.38 Uhr); Damen -63kg (18.09 Uhr) SCHIESSEN: Mixed Team 10m Luftpistole (10.00 Uhr); Herren Trap (15.30 Uhr)

Mixed Team 10m Luftpistole (10.00 Uhr); Herren Trap (15.30 Uhr) SCHWIMMEN: Damen 100m Rücken (20.57 Uhr); Herren 800m Freistil (21.03 Uhr); Herren 4x200m Freistil (21.59 Uhr)

Damen 100m Rücken (20.57 Uhr); Herren 800m Freistil (21.03 Uhr); Herren 4x200m Freistil (21.59 Uhr) TISCHTENNIS: Mixed Doppel (14.30 Uhr)

Olympische Spiele - Alle Wettkämpfe des Tages: