Olympia 2024: Debüt mit fast 60 Jahren

Zeng wurde in China geboren und dort im Jahr 1983 für die Nationalmannschaft berufen. Allerdings hatte sie mit der Einführung der „Zwei-Farben-Regel“ Probleme und beendete bereits 1986 im Alter von nur 20 Jahren ihre Karriere. Sie erzählte The Guardian : „Die Regel hat mein Spiel zerstört. Ich fühlte mich schwach, psychisch und technisch.“ Anschließend zog sie nach Nord-Chile, wo sie heute eine Möbelfirma besitzt.

Covid-19 Grund für die Tischtennis-Rückkehr

Vergangenes Jahr schaffte sie den Sprung in die chilenische Nationalmannschaft. In der Vorbereitung auf Paris trainierte sie drei Stunden am Tag, fünf Tage in der Woche. Zeng würde gerne häufiger trainieren, allerdings lässt dies ihr Körper nicht zu: „Wenn du jung bist, tut dir nichts weh. Jetzt bekomme ich Schulter-Schmerzen, wenn ich zu lange spiele.“