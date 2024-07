Olympia 2024: Deutscher verpasst Medaille knapp

24 Hundertselsekunden fehlten Tasiadis aufs Treppchen. Bei den Sommerspielen in London 2012 hatte er die Silbermedaille gewonnen, 2021 in Tokio holte er Bronze.

Tasiadis hadert

In Frankreich war der 34-Jährige zum vierten Mal bei Olympia am Start, er galt als einer der Medaillenkandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV).

In dieser Woche folgen noch die Wettkämpfe im Kajak-Einer mit Noah Hegge, im Canadier-Einer mit Elena Lilik und in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross. Vor drei Jahren in Tokio waren die deutschen Athletinnen und Athleten noch in allen Kanuslalom-Wettkämpfen aufs Podest gefahren.