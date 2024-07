Olympia 2024: Deutschland - Japan im Basketball heute LIVE im TV, Stream & Ticker

von SPORT1 27.07.2024 • 10:30 Uhr Die deutschen Basketballer starten am Samstag ins olympische Turnier. Zum Auftakt geht es bei Olympia 2024 gegen Japan. So können Sie das Spiel im Free-TV und Stream verfolgen.

Nach der Eröffnung von Olympia 2024 in Paris am 26. Juli starten die deutschen Basketballer am Samstag (27. Juli) gegen Japan ins olympische Basketball-Turnier. Hier erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können.

Die deutschen Weltmeister bestreiten ihr olympisches Auftaktmatch am Samstag um 13.30 Uhr in Lille, nur wenige Stunden nach der Eröffnungsfeier in Paris. Bis zuletzt war offen gewesen, ob neben Kapitän und Fahnenträger Dennis Schröder auch der Rest des Teams von Trainer Gordon Herbert an der Eröffnungszeremonie auf der Seine teilnimmt. Laut Andreas Obst werde man nun gemeinsam mit den anderen Basketball-Nationalmannschaften im Bus in die Hauptstadt fahren.

Deutschland - Japan heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ARD

Stream: eurosport.de, discovery+, sportschau.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Olympia 2024: Basketballer nach Test gegen USA zuversichtlich

Nach einem 104:83 in der Olympia-Vorbereitung gegen das japanische Team ist die deutsche Mannschaft gegen Japan favorisiert, auf die leichte Schulter dürfe man das Spiel aber nicht nehmen. „Wir müssen Japan respektieren“, warnte Obst: „Es ist eine gefährliche Mannschaft mit viel Leidenschaft. Wir wollen einfach bereit sein und unser Spiel spielen, das wird der Schlüssel sein.“

Zudem tankte das DBB-Team wenige Tage vor Olympia-Beginn nach einer starken Vorstellung im letzten Test gegen den Topfavoriten USA (88:92) viel Selbstvertrauen. Die anvisierte Medaille ist nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr absolut in Reichweite. Kapitän Dennis Schröder und Jungstar Franz Wagner führen das Team wie gewohnt an, die Rollenspieler um Dreierspezialist Andreas Obst und Moritz Wagner sind ebenfalls rechtzeitig in Form gekommen.

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

