Olympia 2024: Deutschland vs. Australien live im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 25.07.2024 • 16:00 Uhr Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 am 26. Juli starten die deutschen Fußballerinnen in das Turnier in Paris. Zum Auftakt trifft das DFB-Team auf Australien. So können Sie das deutsche Spiel live verfolgen.

Bereits einen Tag vor offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli starten die ersten Wettbewerbe.

Darunter befinden sich auch die Fußball-Turniere. So startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag (25. Juli) gegen dem WM-Vierten Australien in das olympische Fußball-Turnier. Anstoß ist um 19.00 Uhr in Marseilles.

In der kniffligen Gruppe B warten dann Rekordweltmeister USA und Sambia. Spätestens nach dem dritten Vorrundenspiel weiß das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch, ob der Medaillen-Traum weitergeht. Auch die Termine für das Viertelfinale (3. August) und Halbfinale (6. August) steht bereits fest. Die Medaillen-Entscheidungen fallen am 9. August (Spiel um Bronze) und 10. August (Finale um Gold).

Hier können Sie Deutschland - Australien heute LIVE im TV und Stream verfolgen

Gwinn: „USA sind schwer einzuschätzen“

Zu den Schlüsselspielerinnen zählen neben Alexandra Popp auch Jule Brand und Giulia Gwinn. Lena Oberdorf musste Olympia kurzfristig verletzt absagen.

„Gerade die USA sind schwer einzuschätzen. Sie haben in der Vergangenheit viel gewonnen, kommen aber ohne ihre bekannteste Spielerin Alex Morgan, dafür mit vielen Spielerinnen, die man nicht so oft gesehen hat“, sagte Nationalspielerin Julia Gwinn in der Sport Bild: „Sambia kommt mit viel Physis, das ist ein Brett. Australien war bei der WM im Halbfinale. Wir haben in der Vorbereitung aber gut geschuftet – jetzt wollen wir uns belohnen.“

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet. Bereits zu den ersten Wettkämpfen am 24. Juli im 7er-Rugby und im Fußball startet die Berichterstattung rund um die Sommerspiele beim Free-TV-Anbieter.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams