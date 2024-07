Olympia 2024: Die nächsten Auftritte von Gold-Held Lukas Märtens in Paris

von SPORT1 28.07.2024 • 16:13 Uhr Deutschland hat einen neuen Schwimm-Olympiasieger. Freistil-Spezialist Lukas Märtens darf sich nach einem überragenden Rennen über die 400 Meter Freistil über Gold freuen. Doch für den 22-Jährigen haben die Olympischen Spiele von Paris gerade erst begonnen.

Viel Zeit zum Feiern blieb Lukas Märtens nach seinem furiosen Gold-Gewinn über die 400 Meter Freistil nicht. Der 22-Jährige geht in Paris schließlich nicht nur auf seiner absoluten Parade-Strecke an den Start. Umso mehr lohnt es sich, einen Blick auf die Rennen zu werfen, die der neue deutsche Schwimm-Star noch bestreiten möchte.

Bereits am Sonntag, also nur ein Tag nach der 400-Meter-Entscheidung ging es für die Freistil-Spezialisten auf der 200-Meter-Strecke um den Finaleinzug. Favorit auf dieser Strecke ist der Rumäne David Popovici, jedoch gehört Märtens zu einer ganzen Reihe an Athleten, denen im Finale am Montagabend um 20.40 Uhr eine Medaille zuzutrauen ist.

Zeit zum Luftholen bleibt Märtens aber auch nach seinem zweiten Einzelstart nicht. Schon am Dienstag geht es für ihn mit der deutschen 4x200-Meter-Staffel ins Wasser. Zunächst stehen die Vorläufe an, ehe am Abend die Medaillen-Entscheidung erfolgt. Fast schon traditionell ist die 4x200-Freistil-Strecke der Team-Wettbewerb, bei dem das deutsche Team die besten Chancen hat - auch dank der überragenden Form von Märtens.

Am Mittwoch muss Märtens dann wieder ohne seinen Kollegen Stärke beweisen. Dann stehen für ihn die Vorläufe und das Halbfinale über 200 Meter Rücken an, ehe am Donnerstag das Finale folgt. Ob Märtens in dieser Disziplin tatsächlich an den Start geht, wird vom Verlauf der Freistil-Wettbewerbe abhängen.

Alle geplanten Auftritte von Lukas Märtens im Überblick: