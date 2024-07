Olympia 2024: Diese Sportarten sind in Paris neu im Programm

von SPORT1 19.07.2024 • 09:36 Uhr Bei den Olympischen Spielen 2024 stehen insgesamt 32 Sportarten auf dem Programm. Während eine Disziplin in Paris ihre Premiere feiert, wurde andere Sportarten komplett gestrichen.

Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024 statt. Insgesamt stehen in 32 Sportarten 329 Wettkämpfe auf dem Programm.

Breaking feiert seine Premiere bei den Olympischen Spielen in Paris

Während viele Disziplinen wohlbekannt sind, bringt Olympia 2024 auch einige Neuerungen mit sich.

Neben den 28 Kernsportarten, können die Veranstalter vier weitere Sportarten in das Programm aufnehmen. Dem Angebot des IOC ist Paris gefolgt und präsentiert den Zuschauern Skateboard, Sportklettern, Surfen und Breaking – letzteres feiert eine besondere Premiere.

Olympia 2024: Breaking debütiert in Paris

Während die ersten drei Sportarten bereits bei den Sommerspielen in Tokio ihr Debüt feierten, ist Breaking zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele dabei. Breaking, besser bekannt als Breakdance, hat es damit als erste Sommer-Tanzsportart überhaupt in das olympische Programm geschafft.

In Paris finden zwei Wettbewerbe statt, einer für Frauen und einer für Männer. Dabei treten jeweils 16 sogenannte B-Boys und B-Girls in einzelnen Tanz-Duellen gegeneinander an. Die Auftritte werden von einer Jury nach verschiedenen Kriterien bewertet.

Breaking war bereits Teil der Olympischen Jugend-Sommerspiele in Buenos Aires 2018. Der urbane Tanzstil entstand in den 1970er in den USA und hat seinen Ursprung in der Hip-Hop-Szene.

Olympische Spiele mit mehreren Änderungen

Außerdem hat das IOC für Olympia 2024 bestimmte Disziplinen angepasst und erweitert. Im Segeln gibt es erstmals Kitesurf-Wettbewerbe für Männer und Frauen. Der bisherige getrennte Männer- und Frauen-Wettbewerb im 470er wird durch einen Mixed-Wettbewerb ersetzt.

Bei den Schieß-Wettbewerben entfällt das Mixed im Skeet, während ein Mixed-Wettbewerb im Trap ausgetragen wird. Die Disziplinen unterscheiden sich grundlegend: Beim Skeet werden die Scheiben aus zwei Richtungen und acht Positionen abgeschossen, während beim Trap die Scheiben von einem Punkt aus in verschiedene Richtungen geworfen werden und die Schützen aus fünf Positionen zielen müssen.

Leichtathletik: Neue Mixed-Staffel im Gehen

Eine Neuerung gibt es auch in der Leichtathletik: Das traditionelle 50-km-Gehen der Männer wurde in Paris gestrichen. Dafür gibt es erstmals eine Mixed-Staffel, bestehend aus je einem Geher und einer Geherin, die die Marathon-Distanz abwechselnd in vier Teilstrecken absolvieren.

Das Sportklettern, das in Tokio mit einem Kombinationswettbewerb aus Speed, Bouldern und Lead debütierte, wird in Paris aufgeteilt. Die Kombination besteht nun nur noch aus Bouldern und Lead, mit getrennten Medaillenvergaben für Männer und Frauen.

Sportklettern wird nach der Premiere in Tokio auch in Paris ausgetragen

Neuerungen im Kanusport und Boxen

Im Kanuslalom findet bei Männern und Frauen erstmals ein Cross-Wettbewerb statt. Vergleichbar mit dem Ski- und Snowboard-Cross im Winter, treten pro Lauf vier Athletinnen oder Athleten gegeneinander an, um den Wildwasserkanal möglichst schnell zu bewältigen.

Die Rennen im Einer-Kajak über 200 Meter wurden hingegen aus dem Programm genommen. Außerdem wurde die Distanz für Zweier-Kanadier und Zweier-Kajak von 1.000 auf 500 m gekürzt.

Im Boxen wurde die Anzahl der Gewichtsklassen bei den Männern von acht auf sieben verringert, bei den Frauen von fünf auf sechs erhöht. Im Gewichtheben gibt es pro Geschlecht nur noch jeweils fünf Klassen statt bisher sieben.

Olympia 2024: Diese Sportarten wurden gestrichen

Mehr Gleichberechtigung gibt es im Radsport: Bei den Straßenrennen treten nun gleich viele Frauen wie Männer an. Auf der Bahn gehen im Teamsprint der Männer und Frauen statt bisher zwei je drei Fahrer an den Start.

