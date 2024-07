Olympia 2024: Dopingkampf wird zur Farce I Ein SPORT1-Kommentar

21 Hundertstel fehlten Weltmeisterin Angelina Köhler am Sonntagabend über 100 Meter Schmetterling zu Olympia-Bronze. Die Medaille schnappte ihr ausgerechnet eine gewisse Zhang Yufei weg. Jene Chinesin, die zu den elf mutmaßlichen Dopingsündern gehört, die trotz positiver Tests vor den Tokio-Sommerspielen auch in Paris starten können.

Eine Hotelküche soll schuld sein

Es geht in erster Linie um 23 positiv getestete chinesische Schwimmer, darunter Olympiasieger und Weltmeister, aber auch Minderjährige. Bei ihnen wurde das leistungssteigernde Herzmedikament Trimetazidin nachgewiesen. Chinas nationale Anti-Doping-Agentur (CHINADA) begründete den Vorfall mit der Massen-Kontamination einer Hotelküche – nur dass wohl gar nicht alle getesteten Sportler in diesem Hotel waren.

Die WADA aber folgte der Erklärung Chinas und unternahm: nichts. Drei Jahre ist dies nun her. Einige der positiv getesteten Schwimmer sind auch in Paris am Start, unter anderem Zhang Yufei.

WADA soll Antworten liefern

Man werde nicht aufhören, Fragen an die WADA zu stellen, hatte NADA-Vorstandsmitglied Eva Bunthoff bei einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen im deutschen Haus betont. Ob die WADA Antworten geben wird, ist mehr als fraglich.

Vor Olympia haben sich zum Beispiel eklatante Kontrolllücken aufgetan. So sind fünf Prozent der Sportler in den besonders dopinganfälligen Hochrisiko-Disziplinen vor ihrem Start in Paris nicht ein einziges Mal in diesem Jahr getestet worden.