Olympia 2024: "Es ist gerade ein bisschen sch***"

Angelina Köhler verpasst eine Medaille denkbar knapp. In ihrem ersten Olympia-Finale schwimmt die Berlinerin auf Platz vier. Im Interview reagiert sie hochemotional.

In ihrem ersten Olympia-Finale hat Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler eine Medaille knapp verpasst. Die 23-Jährige aus Berlin schlug vor 17.000 Zuschauern im Rugbystadion La Defense im Endlauf über 100 m Schmetterling in 56,42 Sekunden als Vierte an.