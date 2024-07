Olympia 2024: Erste Medaille durch Märtens im Schwimmen?

von SPORT1 27.07.2024 • 17:31 Uhr Drei WM-Medaillen hat Lukas Märtens bereits gewonnen. Bei Olympia in Paris ist der 22-Jährige über 400 m Freistil plötzlich sogar Goldfavorit. So können Sie die Schwimm-Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen.

Lukas Märtens springt als größter Hoffnungsträger des deutschen Schwimmteams ins Olympiabecken - und könnte bei Olympia 2024 in Paris der erste Medaillengewinner für Team D sein. Denn der 22-Jährige geht am Samstag im Rugbystadion Paris La Defense als Weltjahresbester über 400 m Freistil an den Start und hat schon am Fabelweltrekord von Paul Biedermann gekratzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympia 2024: Märtens als Vorlaufschnellster ins Finale

Der Weltjahresbeste Lucas Märtens hat sich im letzten Vorlauf am Samstagvormittag über 400 m Freistil locker durchgesetzt und schwamm eine gute Zeit von 3:44,13. Damit ist er der schnellste im Vorlauf vor dem Brasilianer Guilherme Costa und dem Chinesen Liwei Fei. Auch Oliver Klemet erreicht mit einer Zeit von 3:45,75 als achter knapp das Finale, das heute Abend um 20:42 Uhr startet.

Schwimmen: Märtens verpasst Biedermann-Weltrekord nur knapp

Um nur 26 Hundertstelsekunden verpasste Märtens bei den deutschen Meisterschaften im April die 15 Jahre alte Bestmarke, die Biedermann im Hightech-Anzug aufgestellt hatte (3:40,07 Minuten). So schnell ist seit zwölf Jahren niemand mehr auf dieser Strecke geschwommen. „Ich war schon sprachlos über das, was ich da geleistet habe. Das war so nicht geplant“, sagte er.

Olympia 2024: Märtens von Krankheiten zurückgeworfen

Dabei lief für den Trainingspartner des Olympiasiegers Florian Wellbrock in dieser Saison längst nicht alles nach Plan. „Von zwölf Monaten im Jahr bin ich bestimmt vier, fünf ausgefallen“, berichtete Märtens: „Das ist eigentlich unvorstellbar, ich habe etliche Antibiosen hinter mir, mein Körper ist gerade kein Tempel mehr, er nimmt sich seine Auszeit. Ich bin auch nach der Qualifikation noch mal ausgefallen. Nach Paris muss ich ihm eine Pause gönnen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympia 2024: Schwimm-Wettbewerbe mit Goldfavorit Lukas Märtens heute LIVE im TV und Stream

TV: Eurosport und ARD

Stream: eurosport.de, discovery+, sportschau.de

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

 +17 Olympia 2024: Auf diese Top-Stars sollten Sie achten

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.

-----