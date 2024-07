Olympia 2024: Fußball mit Frankreich, Argentinien heute live im TV, Stream & Ticker

von SPORT1 24.07.2024 • 09:00 Uhr Zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 am 26. Juli starten die Fußballer in das Turnier in Paris. Zum Auftakt treten die großen Nationen Argentinien und Spanien an. Auch ein Bayern-Neuzugang ist mit von der Partie.

Offiziell werden die Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 eröffnet und laufen dann bis zum 11. August. Im Fußball startet die Vorrunde bei den Männern sogar zwei Tage vor der Eröffnung am 24. Juli, die Frauen mit der deutschen Mannschaft starten dann einen Tag später ins olympische Turnier.

Mit Argentinien, Spanien und Frankreich starten am Mittwoch, 24. Juli, gleich drei Favoriten auf die Goldmedaille ins Turnier, während sich Olympiasieger Brasilien erst gar nicht für Olympia 2024 qualifizieren konnte.

Bayerns Neuzugang Michael Olise spielt für Frankreich

Olympia 2024: Frankreich startet mit Bayern-Neuzugang Olise ins Turnier

Argentinien eröffnet das olympische Fußball-Turnier am Mittwoch um 15.00 Uhr im Parc Olympique Lyonnais in Lyon gegen den Irak. Der frischgekürte Europameister Spanien startet mit seiner Olympia-Auswahl Parc des Princes in Paris ebenfalls um 15.00 Uhr gegen die Dominikanische Republik in das Abenteuer Olympia.

Auch die Franzosen jagen ab Mittwoch ihrem Traum vom olympischen Gold hinterher. Das Team mit Bayerns-Neuzugang Michael Olise trifft zum Auftakt auf Guinea. Das Spiel beginnt um 21.00 Uhr im Stade Velodrome in Marseille.

Olympia 2024: 7er Rugby startet ebenfalls bereits am Mittwoch

Neben den Fußballern starten auch die Rugby-Spieler zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung ins olympische Turnier. Bei den letzten Olympischen 2021 sicherten sich die Fidschis im Finale gegen Neuseeland die Goldmedaille bei den Männern.

Der aktuelle Olympiasieger startet am Mittwoch (24. Juli) um 17.00 Uhr gegen Uruguay in seine Mission Titelverteidigung. Nur wenige Stunden später steht das zweite Spiel gegen die USA (20.30 Uhr) auf dem Programm. Neuseeland bekommt es zum Auftakt mit Japan (18.00 Uhr) und Südafrika (21.30 Uhr) zu tun.

Mit Samoa, Argentinien, Frankreich und Südafrika starten weitere begeisterte Rugby-Nationen ins Turnier.

Olympia 2024: TV-Übertragung rund um die Uhr

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet. Bereits zu den ersten Wettkämpfen am 24. Juli im 7er-Rugby und im Fußball startet die Berichterstattung rund um die Sommerspiele beim Free-TV-Anbieter.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

