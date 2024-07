Olympia 2024: Kein zweiter Gold-Traum! Märtens verpasst Medaille

Olympiasieger Lukas Märtens hat im Finale über 200 Meter Freistil die nächste Medialle in Paris verpasst. Der 22-Jährige kam am Montagabend als Fünfter ins Ziel (1:45,46 Minuten), zu Bronze fehlten 67 Hundertstelsekunden.

Märtens: „Alles hat wehgetan“

Er sei das Rennen „viel zu schnell“ angegangen: „Zwei, drei Zehntel schneller als im Halbfinale hätte schon gereicht. Da sind einige Jungs dabei, die die 100 Meter im Einzel auch gut können. Wenn man in der letzten Bahn am schnellsten ist, ist man schon gut dabei, das war ich diesmal leider nicht.“

Nach dem Rennen hatte Märtens auf dem Boden der Mixed Zone gesessen, wo die Journalisten warten. Der Magdeburger wirkte erschöpft. Er habe gehofft, sein Körper könne nach dem Gold-Triumph „immer weiter“ machen, „aber so leicht hört er nicht auf mich. Beine und Arme haben nicht mehr im Einklang mitgespielt. Alles hat wehgetan, alles hat bis in die letzte Sehne gebrannt.“

Die Rennen der vergangenen Tage samt Vorlauf und Halbfinale seien „nicht spurlos“ an ihm vorbeigegangen, erklärte der Deutsche.

Märtens auf der letzten Bahn überholt

Am Samstag hatte sich Märtens über 400 m zum ersten deutschen Schwimm-Olympiasieger im Becken seit 1988 gekrönt. Der Magdeburger startet in der Rugbyarena La Defense auch noch in der 4x200-m-Staffel und über 200 m Rücken.