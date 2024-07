Olympia 2024: Kuriose Panne bei Deutschland-Spiel

Kuriose Panne beim zweiten deutschen Gruppenspiel der deutschen Handballer bei den Olympischen Spielen in Paris : Weil die Hallentechnik allen Beteiligten einen Streich spielte, konnte die zweite Hälfte erst mit minutenlanger Verspätung so richtig beginnen.

Hallensprecher reagiert humorvoll

Nach gut 30 Sekunden schien das Problem dann auch behoben - allerdings war nun auf den großen Leinwänden in der Halle nur ein Standbild mit den beiden Länderflaggen und damit auch keine Hallenuhr zu sehen, was Juri Knorr bei den Schiedsrichtern monierte.

So machten sich die Verantwortlichen am Zeitnehmertisch noch einmal an die Arbeit - mit zunächst mäßigem Erfolg: Bis zu acht Personen, von Offiziellen über Mitarbeiter der Zeitnahmefirma bis hin zum Schiedsrichter, versammelten sich zwischenzeitlich rund um den Tisch auf Höhe der Mittellinie. Die Deutschen nutzten die Zeit und ließen in der gegnerischen Hälfte den Ball in den eigenen Reihen laufen.