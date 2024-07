Olympia 2024: NBA-Superstar sagt Teilnahme ab

Für die Olympischen Spiele in Paris muss das Team USA einen Ausfall kompensieren. Ein Ersatzmann steht schon bereit.

Das Team USA hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Kawhi Leonard nicht am Basketball-Turnier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen wird. Grund dafür sind chronische Knieschmerzen und Entzündungen, die den Forward seit Monaten plagen.