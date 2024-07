Olympia 2024: Drama! Episches Comeback endet bitter

von SPORT1 31.07.2024 • 16:09 Uhr Tischtennis-Spieler Dimitrij Ovtcharov verliert bei den Olympischen Spielen in Paris im Achtelfinale gegen den Lokalmatadoren Felix Lebrun. Der SPORT1-Ticker zum Nachlesen.

Dimitrij Ovtcharov muss den Traum von seiner dritten olympischen Einzelmedaille begraben. Der 35-Jährige verlor in Paris trotz einer starken Aufholjagd das Generationsduell mit Frankreichs Shootingstar Felix Lebrun (17) mit 3:4 und scheiterte im Achtelfinale. Ovtcharov kam im Tischtennis-Krimi nach 0:3-Rückstand zurück, belohnte sich dafür aber nicht. Im letzten Satz verlor er 7:11.

Ovtcharov war der letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz der Männer, in der erstmals seit 2008 kein Athlet des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Viertelfinale steht. In der kommenden Woche peilt er einen Start im Teamwettbewerb an der Seite von Dang Qiu und Altmeister Timo Boll an.

Zidane fiebert mit

Im Duell in der Halle 4 auf dem Messegelände im Süden von Paris spielte Ovtcharov auch gegen das Heim-Publikum, das jeden Punktgewinn seines Jungstars frenetisch feierte. Immer wieder hallten „Allez Les Bleus“- und „Felix, Felix“-Rufe durch die ausverkaufte Arena, die Marseillaise wurde angestimmt. Auch Fußball-Ikone Zinedine Zidane fieberte mit.

Nach souveränen Siegen gegen den Mexikaner Marcos Madrid (4:0) und Vitor Ishiy aus Brasilien (4:1) erwies sich Lebrun spielerisch als die erste große Hürde. Lebrun, hatte Ovtcharov zuvor gesagt, bringe ein „ganz anderes Level“ mit.

Deutscher mit irrer Aufholjagd nach großem Rückstand

Der Weltranglistenfünfte stellte Ovtcharov mit starken Aufschlägen und schnellem Spiel vor Probleme. Auch das Spiel mit den Fans beherrschte der Teenager: Nach Satzgewinnen ballte Lebrun die Faust in Richtung Tribüne, die Zuschauer schwenkten die Tricolore.

Ovtcharov zeigte sich meist unbeeindruckt und hielt mutig dagegen. Im zweiten Satz wehrte er fünf Satzbälle ab, vergab im selben Durchgang dann aber zwei eigene und geriet 0:2 in Rückstand. Er steigerte sich, wurde mit jedem Satzgewinn selbstbewusster und frustrierte seinen Gegner und das Publikum. Letztlich war die Aufholjagd aber nicht von Erfolg gekrönt.

Ovtcharov hatte 2012 in London und 2021 in Tokio jeweils Bronze gewonnen, mit der Mannschaft holte er vier weitere Olympiamedaillen - je zweimal Silber und Bronze. Mit der Mannschaft will Ovtcharov mit um eine Medaille spielen. Seit 2008 haben die deutschen Tischtennisspieler immer mindestens einmal auf dem Olympia-Podest gestanden.

Der SPORT1-Ticker zum Nachlesen:

+++ Drama pur! Irre Aufholjagd endet in Olympia-Aus +++

Der entscheidende Satz gestaltet sich von Anfang einseitig, allerdings für Lebrun, denn von der Dominanz von Ovtcharov ist nichts mehr zu erkennen. Lebrun schüttelt die letzten Minuten ab und angefeuert von seinen heimischen Fans diktiert er den Satz und stellt zwischenzeitlich auf 6:2. Diesen Rückstand kann der Deutsche nicht mehr aufholen. Er kommt zwar nochmal auf 7:8 heran, doch verliert letztlich mit 7:11.

+++ Deutscher mit irrem Comeback +++

Ausgleich! Ovtcharov macht das für unmöglich gehaltene wahr und stellt auf 3:3 in den Sätzen. Wie in den Sätzen zuvor tut sich Lebrun sehr schwer und kommt nicht in die Spiele hinein. So fährt der Deutsche den sechsten Satz mit 11:8 ein. Es ist ein komplett anderes Spiel als in den ersten drei Sätzen!

+++ Dominant! Nächster Satzgewinn für Ovtcharov +++

Lebrun lässt aktuell deutlich Federn, denn Ovtcharov geht im fünften Satz mit 8:0 in Führung. Zwar kann der Franzose daraufhin zunächst ein paar Punkte machen, doch der Deutsche lässt seinen Gegner nicht zurück in die Partie kommen. So gewinnt er den Satz mit 11:3 und kann wieder verkürzen.

+++ Deutscher verkürzt in den Sätzen +++

Der vierte Satz beginnt wie der zuvor, denn Ovtcharov startet gut und Lebrun macht Fehler. So kann sich der Deutsche einen Sechs-Punkte-Vorsprung erspielen. Im Anschluss kämpft sich der Franzose wieder in die Partie und kann seinen Rückstand zunächst auf zwei Zähler (5:7) verkürzen. Daraufhin macht er jedoch Fehler und Ovtcharov hat vier Satzbälle. Nachdem die ersten beiden abgewehrt werden, führt der dritte seinen Weg ins Glück. Damit gewinnt der Deutsche seinen ersten Satz und verkürzt auf 1:3 in Sätzen.

+++ Ovtcharov kämpft vergebens +++

Die zweite Hälfte des dritten Satzes verläuft sehr ausgeglichen, denn auch Lebrun kann sich zunächst nicht entscheidend absetzen, doch beim Stand von 10:8 erspielt er sich zwei Satzbälle. Beide kann Ovtcharov abwehren. Im erneuten Tie-Break behält wieder der 17-jährigen Franzose die Oberhand.

+++ Deutscher verspielt deutliche Satzführung +++

Ovtcharov ist mit 4:0 in den dritten Satz gestartet, doch verspielt daraufhin seine Führung. Nach dem zwischenzeitlichen 5:1 holt Lebrun fünf Punkte in Folge und dreht damit die Partie.

+++ Zweiter Satz geht in den Tie-Break +++

Auch im zweiten Satz hat Lebrun zunächst die Nase vorne und erspielt sich einen 10:6-Vorsprung, doch die vier Satzbälle wehrt der Deutsche ab, wodurch es in den Tie-Break geht. Ovtcharov hat dort zwei Satzbälle, allerdings kann er diese nicht durchbringen. Am Ende holt sich der Franzose mit 15:13 auch den zweiten Satz.

+++ Ovtcharov und Lebrun schenken sich nichts +++

Die Partie ist noch nicht alt, doch seit Anfang herrscht eine hohe Intensität am Tisch. Fast jeder Punkt muss von beiden Spielern hart erkämpft werden. Lebrun hat im ersten Satz die Oberhand und gewinnt diesen mit 11:9.

+++ Spielbeginn um 15 Uhr +++

Ovtcharov ist souverän ins Turnier gestartet und hat seine ersten beiden Runden mit 4:0 sowie 4:1 in Sätzen gewonnen. Doch mit Lebrun steht dem Deutschen nun ein anderes Kaliber gegenüber. Der 17-Jährigen ist die Nummer drei der Setzliste und steht damit sechs Ränge über dem Deutschen.

