Olympia 2024: Überraschungs-Erfolg gegen Naomi Osaka! Angelique Kerber wendet Karriereende ab

von SPORT1 27.07.2024 • 22:38 Uhr Angelique Kerber siegt in der ersten Runde des olympischen Tennis-Turniers gegen Naomi Osaka. Durch den Erfolg verlängert die dreimalige Grand-Slam-Siegerin auch ihre Karriere.

Für Angelique Kerber geht die Reise bei den Olympischen Spielen weiter! Die 36-Jährige schlug Naomi Osaka in der ersten Runde des Tennisturniers in Paris mit 7:5, 6:3 und zog so in die zweite Runde des Turniers ein. Durch den Erfolg verlängerte sie zudem auch ihre aktive Einzel-Karriere um mindestens ein weiteres Match.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kerber hatte vor Olympia angekündigt, dass sie ihre erfolgreiche Karriere nach dem Turnier beenden wird. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana hatte sich Kerber noch einmal auf die Tour gewagt, aber nicht mehr an ihre früheren Leistungen angeknüpft. Zum Abschluss tritt sie sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Laura Siegemund an. Dort trifft Kerber in der ersten Runde auf das britische Duo Watson/Boulter.

Für Kerber findet nun ihr drittes Olympia-Turnier im Einzel eine unerwartete Fortsetzung. 2012 hatte sie in London im Viertelfinale gegen die spätere Bronzemedaillen-Gewinnerin Wiktoria Asarenka (Belarus) verloren, 2016 in Rio de Janeiro unterlag sie im Finale Monica Puig aus Puerto Rico und holte Silber. Ihren Start 2021 in Tokio hatte Kerber abgesagt.

In Tokio hatte Osaka (26), wie Kerber seit 2023 Mutter einer Tochter, ihren großen Auftritt, als sie bei der Eröffnungsfeier das Olympische Feuer entzündete. Im Einzel scheiterte die viermalige Grand-Slam-Siegerin damals allerdings schon im Achtelfinale.

{ "placeholderType": "MREC" }

Olympische Spiele 2024: Kerber ringt Osaka nieder

In Satz eins sah es zunächst danach aus, dass die Einzel-Karriere der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin ein jähes Ende nehmen könnte. Im letzten Spiel des Tages auf dem riesigen Court Philippe Chatrier, der sich nach dem vorangegangen Doppel der spanischen Superstars Rafael Nadal und Carlos Alcaraz merklich geleert hatte, war Osaka zunächst wacher. Die 26-Jährige, die im Mai bei den French Open an gleicher Stelle die Weltranglistenerste Iga Swiatek an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, bestimmte früh das Tempo.

Osaka begann stark und lag früh mit einem Break vorne. Doch Kerber kämpfte sich zurück, biss sich an Osaka fest, feuerte sich mit einem herzhaften „Komm jetzt!“ an. Nur wenig später glich sie zunächst mit einem Re-Break aus und holte sich beim Stand von 5:5 dann das erneute Break zur 6:5-Führung. Nach einem anschließenden sehr souveränen Aufschlagspiel holte sie sich sehr verdient den ersten Durchgang mit 7:5.

Im zweiten Satz lieferten sich beide Spielerinnen ein unglaublich umkämpftes Duell auf Augenhöhe. Kerber und Osaka servierten souverän, Break-Bälle gab es lange keine. Doch dann holte sich Kerber beim Stand von 3:3 gleich drei Break-Chancen und nutzte die zweite Möglichkeit zum vorentscheidenden 4:3. Anschließen schlug Kerber sehr souverän auf und zog so hochverdient in die zweite Runde ein.

Dort trifft die 35-Jährige auf Jaqueline Cristian aus Rumänien. Auch gegen die Nummer 61 der Weltrangliste scheint Kerber nicht Chancenlos. Ihre Einzel-Karriere könnte also durchaus noch etwas länger dauern.

---