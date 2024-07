Olympia: Besonderes Geschenk für Medaillengewinner bei Zeremonie

Bei den Olympischen Spielen in Paris erhalten die drei Erstplatzierten bei der Zeremonie nicht nur eine Medaille, sondern auch ein besonderes Geschenk. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Bei den Olympischen Spielen in Paris erhalten die drei Erstplatzierten bei der Zeremonie nicht nur eine Medaille, sondern auch ein besonderes Geschenk. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind in vollem Gange, die ersten Olympiasieger haben sich bereits in den Geschichtsbüchern verewigt. Mit Schwimmstar Lukas Märtens hat sich auch bereits ein deutscher Athlet die olympische Goldmedaille gesichert.