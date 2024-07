Olympia: Deutsche Basketballer bereit für Auftakt gegen Japan

Zwischen der Eröffnungsfeier in Paris und dem Auftaktmatch gegen Japan in Lille liegen nur wenige Stunden.

Die Eröffnungsfeier am Freitagabend, das Auftaktduell mit Japan am Samstagmittag - für die Weltmeister kein Problem: Trotz ihres engen Zeitplans sehen sich die deutschen Basketballer bereit für den Start in die Olympischen Spiele. "Das wird nicht ohne sein, aber wir alle sind es irgendwie gewohnt, am Tag vorm Spiel ein bisschen zu reisen", sagte Andreas Obst am Donnerstag: "Ich denke, das wird keinen großen Einfluss haben."