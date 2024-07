Olympia-Heldin verlor mit 7 ihre Haare - und kämpft um Bewusstsein für Erkrankung

Apps leidet an Alopecia

Die 25 Jahre alte Apps leidet seit ihrer Kindheit an Alopecia areata. Umgangssprachlich wird die Autoimmunerkrankung „kreisrunder Haarausfall“ genannt. Bei Alopecia kommt es zu Haarverlust, der meist in umschriebenen, ovalen oder kreisrunden Bereichen auf der Kopfhaut auftritt und auch Augenbrauen und Wimpern betrifft. Es ist dieselbe Krankheit, unter der auch Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina leidet.

Was Apps damit meint: „Ich glaube, wenn ich in der High School oder in meinen 20ern wäre, hätte ich ganz andere Herausforderungen zu bewältigen. Aber als ich jünger war, habe ich schnell verstanden, was es heißt, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen.“