Deutsches Olympia-Duo bedient: "Ein beschissenes Gefühl!"

Deutsches Duo zum Siegen verdammt

Für das deutsche Duo ist ein Sieg im abschließenden Duell mit den spanischen EM-Silbermedaillengewinnerinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno am Samstag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) Pflicht, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.

Während es für für die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann in der französischen Hauptstadt eine Premiere ist, tritt Ludwig bereits zum fünften Mal bei den Sommerspielen an. Das Duo, das Ende 2022 in die gemeinsame Olympia-Mission gestartet war, hatte sich im Vorfeld zurückhaltend bei der Zielsetzung geäußert. Die zweifache Mutter Ludwig hatte 2016 in Rio an der Seite von Kira Walkenhorst die Goldmedaille gewonnen.