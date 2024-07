Olympia: Nächste Pleite! Deutschlands Handballerinnen droht frühes Aus

Zweites Spiel, zweite Niederlage - Fehlstart perfekt: Deutschlands Handballerinnen droht ein frühes Olympia -Aus. Die mit Medaillenträumen gestartete Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch scheiterte beim 28:31 (12:19) gegen den WM-Vierten Schweden erneut an der eigenen Chancenverwertung und muss nun um den anvisierten Einzug ins Viertelfinale bangen .

Wie schon bei der Auftaktniederlage gegen Südkorea (22:23) zeigten sich Kapitänin Emily Bölk und Co. viel zu verschwenderisch vorm gegnerischen Tor. Zudem bekam die deutsche Abwehr gegen die flinken Skandinavierinnen zunächst kaum Zugriff, die deutliche Leistungssteigerung nach der Pause kam zu spät.

Beste deutsche Werferinnen waren Co-Kapitänin Alina Grijseels, Julia Maidhof und Jenny Behrend mit je fünf Treffern. Mit 0:4 Punkten steht Deutschland in Vorrundengruppe A nun mit dem Rücken zur Wand. Nächster Gegner ist am Dienstag (9.00 Uhr/ZDF und Eurosport) Slowenien, das Südkorea am Sonntag mit 30:23 besiegte.