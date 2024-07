Olympia-Skandal: Polnischer Kommentator suspendiert!

Der polnische Moderator Przemysław Babiarz wurde nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele suspendiert. Grund dafür waren umstrittene Äußerungen im Live-TV. Auch polnische Politiker haben sich in die Diskussion eingeschaltet.

„Skandalöse Äußerungen“: TV-Sender reagiert

Die Worte des polnischen Journalisten über die Friedenshymne stießen in den sozialen Medien auf heftige Kritik.

Der Sender TVP hat Babiarz inzwischen freigestellt: „Wir möchten Sie darüber informieren, dass Przemyslaw Babiarz nach seinen gestrigen skandalösen Äußerungen von seinen offiziellen Aufgaben suspendiert wurde und während der Olympischen Spiele nicht mehr im Einsatz sein wird“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Einem Bericht der Bild zufolge, soll sich Babiarz bereits zwei Jahre zuvor, während der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking, ähnlich über „Imagine“ geäußert haben. Damals wurde er lediglich ermahnt.

Kritik an „übereifriger“ Olympia-Suspendierung

Auch in der polnischen Politik sorgt der Vorfall laut Rzeczpospolita für Wirbel. „Ihr werdet die Wahrheit nicht verdrängen! Die Wahrheit wird sich wehren! Eure Taten werden in Erinnerung bleiben und die Zensur wird fallen!“, schrieb Mateusz Morawiecki, der ehemalige Ministerpräsident Polens.

Michal Wos, ehemaliger stellvertretender Minister, meinte: „Linke Zensur und politische Korrektheit halten in Polen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Einzug.“

Die kurze Äußerung sorgt in Polen also derzeit dafür, dass das Sportliche zu Beginn der Olympischen Spiele in den Hintergrund rückt.