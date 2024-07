Olympia: Schwimm-Chaos in Paris – Bundestrainer schlägt Alarm!

Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn rechnet nach den Regenfällen der vergangenen Tage mit großen Problemen bei den olympischen Rennen in der Seine - vor allem wegen der starken Strömung. "Die Triathleten werden Probleme haben, immer wieder zurückzukommen. Die Schwimmer werden es vielleicht schaffen, aber lange brauchen", sagte Berkhahn am Sonntag.

Bei der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde zu schwimmen, mache "überhaupt keinen Sinn". Die Verschmutzung sei zwar nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Wochen, "aber es gab auch in den letzten Tagen Bilder, da sind Paletten durchschwommen oder ein Autoreifen", sagte Berkhahn weiter: "Das wird dem Anspruch eines Olympiarennens wirklich nicht gerecht. Ob sie das noch unter Kontrolle kriegen, weiß ich nicht."

Am Sonntag war das Training der Triathleten wegen Problemen mit der Wasserqualität abgesagt worden. Die Wettkämpfe am Dienstag und Mittwoch sollen aber nicht in Gefahr sein, der Regen hat sich verzogen. In den nächsten Tagen sind allerdings Gewitter möglich.