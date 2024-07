Olympia: Angelique Kerber beendet Karriere – Neue Wege nach Paris

Mentorin für die nächste deutsche Wimbledonsiegerin? Botschafterin für Partner und Sponsoren? Oder ein zweites Kind? Die frühere Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner ist überzeugt davon, dass Angelique Kerber in ihrem zweiten Leben, das nach den Olympischen Spielen in Paris beginnt, nicht langweilig wird.

"Die Frage ist, und das muss Angie selber herausfinden, was macht ihr Spaß, was erfüllt sie?", sagte Rittner bei Sky: "Also ich glaube, dass dieser Art von Spielerinnen und gerade einer Angie Kerber viele Türen offenstehen." De facto müsse sie "erstmal nichts" machen, so Rittner: "Vielleicht kriegt sie auch zeitnah ein zweites Kind und widmet ihren Lebensinhalt der Familie."