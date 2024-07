Olympia: Rückschlag für Hockey-Männer - Frauen siegen

von SID 28.07.2024 • 18:25 Uhr Der Weltmeister muss sich geschlagen geben, die Frauen feiern einen Erfolg.

Rückschlag für die Männer, Erfolg für die Frauen: Die deutschen Hockey-Teams haben bei den Olympischen Spielen ein wechselhaftes Auftaktwochenende erlebt. Während die DHB-Frauen ihre erste Hürde meisterten, patzten die Weltmeister um Kapitän Mats Grambusch auf der Medaillenmission nur einen Tag nach ihrem furiosen Offensivfeuerwerk.

Erfolgreicher Start der DHB-Frauen

Zuvor waren die DHB-Frauen am Mittag mit einem 2:0 (1:0) gegen Japan in das Turnier gestartet. Charlotte Stapenhorst (12.) und Kapitänin Nike Lorenz (56.) sicherten Deutschland mit ihren Treffern trotz einiger vergebener Chancen und der starken japanischen Torhüterin Eika Nakamura die ersten drei Punkte des Turniers.

Stimmen zum Spiel der Frauen

"Wir haben uns in den letzten Jahren gegen Japan eigentlich immer die Zähne ausgebissen, das haben wir heute nicht, die Zähne sind noch drin", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg nach der Partie. Es sei aber noch "Luft nach oben". Nach dem Viertelfinal-Aus in Tokio vor drei Jahren ist der Einzug in die Runde der besten Acht und ein anschließender Sieg das "erste Ziel", wie Lorenz im SID-Interview erklärt hatte.

Rückschlag für die DHB-Männer

Am Samstag hatte das Team von Bundestrainer Andre Henning Gastgeber Frankreich noch mit 8:2 (5:1) überrollt, am Sonntagabend unterlagen Grambusch und Co. Spanien mit 0:2 (0:0). Jose Maria Basterra (32.) und Pepe Cunill (53.) trafen für den Weltranglisten-Achten und verhinderten den nächsten deutschen Erfolg im zweiten Gruppenspiel.

Ambitionen der Männer

Die Männer peilen in Paris hingegen direkt den ganz großen Coup an. "Wir als Mannschaft wollen die Goldmedaille holen", hatte Grambusch vor dem Turnier betont. Gegen Frankreich hatte die gnadenlos effiziente Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) daran keine Zweifel gelassen. Mit dem Kantersieg im Rücken hatte Niklas Wellen angekündigt, "das nächste Feuerwerk" abfackeln zu wollen.

Schwierigkeiten gegen Spanien

Gegen die Spanier, die das DHB-Team zuletzt zwei Mal in der Pro League geschlagen hatten, tat sich Deutschland jedoch schwer und Basterra traf schließlich zur spanischen Führung. Das DHB-Team, das auf den gesperrten Christopher Rühr verzichten musste, lief weiter an, fand jedoch zunächst kein Durchkommen.

Nächste Herausforderungen