Olympia: Schwimmer klagen über chaotische Transportbedingungen

Lange Anfahrtszeiten, volle Busse: Die Schwimmer klagen bei den Olympischen Spielen in Paris über Transportprobleme. Drastische Konsequenzen kündigten sechs Südkoreaner an, die aus dem Olympischen Dorf in ein Hotel in der Nähe der Paris La Defense Arena umziehen wollen.

Olympia-Kritik aus dem deutschen Team

Auch aus dem deutschen Team gab es Kritik an den Organisatoren. "Wir konnten gestern nicht trainieren", klagte Weltmeisterin Angelina Köhler nach ihrem Vorlauf am Samstagmorgen. Am Freitag war das Rugbystadion, in dem die Schwimmwettbewerbe stattfinden, nachmittags geschlossen, lediglich am Vormittag war Training möglich.