Schwimmer Winkler darf in Paris für Deutschland starten

Schwimmer Kaii Liam Winkler (18) darf bei den Olympischen Spielen in Paris für Deutschland an den Start gehen. Die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees gestattete am Samstag den Nationenwechsel des gebürtigen US-Amerikaners. Sein Vater Dirk wurde in Deutschland geboren, Kaii Liam Winkler besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Winkler trainierte zuletzt bereits am Bundesstützpunkt in Magdeburg mit anderen Mitgliedern des Olympiateams, am Sonntag soll er mit Florian Wellbrock und Co. nach Paris reisen. 2019 und 2022 hatte Winkler schon an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilgenommen und auch deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt. Für die USA war er 2022 bei den Junior Pan-Pacific Championships angetreten und gehörte zur 4x100m-Freistilstaffel, die einen Junioren-Weltrekord aufstellte.