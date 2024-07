Olympia: Deutsche Hockey-Frauen dominieren Frankreich mit 5:1-Sieg

Die DHB-Frauen sind zurück in der Erfolgsspur. Das Viertelfinale rückt näher.

Spannung trotz klarer Führung

Altenburg war zwischenzeitlich allerdings völlig aufgebracht und giftete Anne Schröder in einer Auszeit lautstark an. Kapitänin Nike Lorenz (3./52./53.), Charlotte Stapenhorst (11.), Amelie Wortmann (28.) und schossen die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Paris zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel. Für Frankreich traf Yohanna Lhopital (51.).