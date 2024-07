Olympia: Ausgleich in der 116. Minute! Chaos nach Argentinien-Remis

Argentiniens Tor zum 2:2 zum Auftakt ins olympische Fußballturnier gegen Marokko gelang erst in der 16. Minute der Nachspielzeit.

Argentiniens Tor zum 2:2 zum Auftakt ins olympische Fußballturnier gegen Marokko gelang erst in der 16. Minute der Nachspielzeit.

Argentinien hat beim Start ins olympische Fußballturnier in der 16. Minute der Nachspielzeit einen Punkt gerettet.

Mittelfeldspieler Cristian Medina traf dabei zum 2:2 (0:1) gegen Marokko, nachdem der Ball zuvor zwei Mal an die Latte gesprungen war.

Nach dem Schlusspfiff brach das Chaos in Saint-Etienne aus, zahlreiche Zuschauer stürmten auf den Platz. Dutzende Plastikbecher- und flaschen flogen aufs Spielfeld - sogar einiger Böller landeten vor der Bank der Argentinier.

Argentinien dreht in der Schlussphase auf

Doch in der Schlussphase drehte das Team von Trainer Javier Mascherano, der als Spieler 2004 und 2008 Olympiasieger geworden war, auf. Nach dem Doppelpack von Soufiane Rahimi (45.+2 und 51./Foulelfmeter) gelang Giuliano Simeone (68.) zunächst der Anschlusstreffer - der Sohn von Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid) war erst kurz zuvor eingewechselt worden.

Die Argentinier vergaben danach weitere gute Möglichkeiten, dann bescherte Schiedsrichter Glenn Nyberg (Schweden) der Albiceleste die XXL-Verlängerung - und Medina gelang in einer spektakulären Situation mit mehreren Lattentreffern noch der Ausgleich.

Mitfavorit Spanien ist dagegen einem Sieg ins Turnier gestartet. Spanien gewann in Paris mit 2:1 (1:1) gegen Usbekistan. Die Spanier, bei denen mit Alex Baena und Fermin zwei amtierende Europameister in der Startelf standen, hatten kaum Probleme mit den Usbeken. Für die Iberer trafen Marc Pubill (29.) und der ehemalige Dortmunder Sergio Gomez (62.), Eldor Schomurodow gelang per Foulelfmeter (45.+3) der zwischenzeitliche Ausgleich.