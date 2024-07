Sturz-Drama! Deutscher Medaillentraum platzt - ARD-Kommentator fassungslos

Was für ein Drama um die deutschen Reiter bei Olympia ! Eigentlich lag das Team der deutschen Vielseitigkeitsreiter voll auf Medaillen-Kurs , ein Sturz von Christoph Wahler von seinem Pferd Carjatan machte allerdings alle Chancen zunichte. Der bis dato souveräne 30-Jährige kam kurz vor einem Hindernis zu Fall, nachdem sein Schimmel bei einem kleinen Graben gestrauchelt war.

„Aaaaah, Scheibenkleister. Das ist bitter, das ist bitter“, fühlte der fassungslose ARD-Kommentator Carsten Sostmeier mit. „Damit ist er natürlich heute ausgeschieden, in der Einzelwertung auch raus und belastet das deutsche Team so enorm. Der Medaillentraum für die deutsche Mannschaft ist damit perdu. Boah, das tut mir so leid.“