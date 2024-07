Tennis: Marterer für Olympia nachnominiert

Tennis -Profi Maximilian Marterer ist für die Olympischen Sommerspiele in Frankreich nachnominiert worden. Der Nürnberger Davis-Cup-Spieler profitiert vom Rückzug eines anderen Spielers im 32-köpfigen Teilnehmerfeld und feiert in Paris seine Olympia-Premiere im Herren-Einzel.

„Ich bin total glücklich, in Paris dabei zu sein und mir das erarbeitet zu haben“, sagte Marterer: „Ich habe mir das sehr gewünscht. Damit geht für mich ein großer Traum in Erfüllung.“ Am Mittwoch war der 29-Jährige noch am Hamburger Rothenbaum im Einsatz, schied im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo aber mit 0:6, 2:6 aus.