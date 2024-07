Tennis: Nur Marterer zum Hamburg-Auftakt weiter

von SID 15.07.2024 • 20:52 Uhr In Palermo sorgte Noma Noha Akugue in einem deutschen Duell für eine Überraschung.

Für die deutschen Profis hat die Tennis-Woche nach dem Rasenklassiker in Wimbledon bei den Sandturnieren in Europa mit einer mittelmäßigen Bilanz begonnen. Beim ATP-Turnier in Hamburg erreichte in den vier angesetzten Auftaktbegegnungen mit einheimischen Spielern nur der Nürnberger Maximilian Marterer das Achtelfinale. Für Daniel Altmaier (Kempen), den Berliner Wildcard-Starter Rudi Molleker und wegen Erkrankung auch für Henri Squire aus Duisburg dagegen ist das Turnier bereits wieder beendet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Unterdessen erreichte in Gstaad der Warsteiner Jan-Lennard Struff zu Beginn seiner gezielten Olympia-Vorbereitung ohne Satzverlust den zweiten Durchgang. Beim WTA-Turnier in Palermo gewann Noma Noha Akuegue aus Reinbek das deutsche Erstrunden-Duell mit Mona Barthel (Neumünster) in drei Sätzen.

In Hamburg rang Marterer den Südkoreaner Kwon Soon-Woo mit 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 nieder. Sein nächster Gegner ist der Argentinier Francisco Cerundolo, der von Squires Verzicht profitierte und kampflos in die zweite Runde einzog. Altmaier unterlag dem Italiener Flavio Cobolli 4:6, 7:6 (8:6), 3:6, während Molleker sich dem Kasachen Alexander Schewtschenko mit 4:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben musste.

An der Alster ist auch French-Open-Finalist Alexander Zverev dabei. Auf eigene Bitte greift der 27 Jahre alte Titelverteidiger bei seinem Heimturnier wegen Knieproblemen erst am Mittwoch und nicht schon einen Tag vorher gegen den Niederländer Jesper de Jong ins Geschehen ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Struff musste in Gstaad für den Sprung in Achtelfinale Kampfgeist beweisen. Nach seinem 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)-Erfolg gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas trifft der 34-Jährige als Nummer fünf der Setzliste auf den Schweizer Lokalmatador Leandro Riedi.

In Palermo ließ Akugue gegen Barthel aufhorchen. Die 20-Jährige gewann das Generationenduell mit ihrer 14 Jahre älteren Kontrahentin 6:4, 2:6, 6:2. Akogues Achtelfinalgegnerin ist die Siegerin des Auftaktduells zwischen Katarzyna Kawa aus Polen und der Tschechin Karolina Muchova.

Die Sandturniere dienen vielen Assen zur Vorbereitung auf die Olympia-Wettbewerbe (26. Juli bis 11. August) in Paris. In der französischen Metropole werden die Medaillengewinner auf der French-Open-Anlage von Roland Garros auf dem gleichen Belag ermittelt.