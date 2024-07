Test gegen die USA: DBB-Team vor "harter" Olympia-Generalprobe

Nach den lockeren Siegen gegen die Niederlande und Japan verspricht sich Bundestrainer Gordon Herbert neue Erkenntnisse von der Generalprobe für die Olympischen Spiele . „Es ist wirklich gut, dass wir gegen die USA spielen“, sagte der Kanadier mit Blick auf den letzten Test der deutschen Basketball-Weltmeister am Montag in London gegen die NBA-Stars um LeBron James.

Auch Maodo Lo freut sich auf die Herausforderung. "Man hat die Chance, sich mit dem Favoriten zu messen", sagte der Berliner am Freitag nach dem 104:83 (56:31) gegen Japan, Auftaktgegner bei den Sommerspielen, in seiner Heimatstadt. Das Duell mit den Amerikanern sei eine Gelegenheit "zu zeigen, wo wir stehen - gegen die talentierteste Mannschaft im Turnier." Es sei der "härteste Test", den die Mannschaft vor dem Großevent haben könne.

Bessere Vorstellung in Halbzeit zwei nötig

Herbert wünscht sich ein anderes Auftreten als am Freitagabend - zumindest was die Vorstellung nach der Pause betrifft. "In der ersten Hälfte haben wir guten Basketball gespielt, mit Energie. Unsere Defense war solide", erklärte der Trainer: "In der zweiten Hälfte haben wir 52 Punkte zugelassen." Die Erkenntnisse aus den zweiten 20 Minuten würden der Mannschaft aber helfen.