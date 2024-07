Sensations-Aus bei Olmypia! "Hier ist der große Superknaller"

Ein Schwede sorgt für eine riesige Tischtennis-Sensation bei Olympia. In seinem Heimatland wird das bereits gefeiert. Für China endet damit eine unglaubliche Serie.

Tischtennis-Sensation bei Olympia! Der Schwede Truls Moregardh hat völlig überraschend den Weltranglisten-Ersten Wang Chuqin in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb geworfen.

Moregardh setzte sich gegen den Topfavorit mit 4:2 nach Sätzen durch (12:10, 11:7, 5:11, 7:11, 11:9, 11:6). Dabei war der Chinese am Vortag noch Mixed-Olympiasieger geworden, allerdings zerstörte im Gedränge nach der Siegerehrung ein Fotograf aus Versehen seinen Schläger.

Der Weltranglisten-26. drehte sogar noch eine kleine Ehrenrunde, während sich das Publikum zu einer Ovation erhob. Möregardh hatte in acht Duellen nie zuvor gegen Wang Chuqin gewonnen.

Damit steht auch fest, dass es erstmals seit 2004 kein rein chinesisches Olympia-Endspiel im Tischtennis der Männer geben wird. Seit dem Heimspiel in Peking 2008 haben die Dominatoren aus dem Reich der Mitte jede olympische Goldmedaille im Einzel der Männer gewonnt.

„Superknaller“: Schweden feiert Olympia-Sensation im Tischtennis

„Hier ist der große Superknaller der Olympischen Spiele!“, feierte die schwedische Boulevard-Zeitung Aftonbladet die bisher größte Tischtennis-Sensation bei den Spielen in Paris.

Moregardh kennt sich mit Sensationen aus - bereits bei der WM 2021 in Houston holte er völlig überraschend die Silbermedaille. Sein Weg hier muss also noch lange nicht beendet sein, schließlich steht er nach dem Sieg erst im Achtelfinale. Sein nächster Gegner ist der Taiwaner Kao Cheng-Jui.

Auch in Deutschland ist Moregardh kein Unbekannter. Nachdem er zuvor für den TTC Neu-Ulm in der Champions League spielte, tritt er dort ab Sommer für den 1. FC Saarbrücken an.