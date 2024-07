Olympia: Erster Gold-Traum von Zverev geplatzt

von SID 29.07.2024 • 19:29 Uhr Alexander Zverev und Laura Siegemund scheitern im Mixed bereits früh. Für das deutsche Mixed-Duo ist die Auftakthürde zu hoch.

Die Medaillenträume von Alexander Zverev und Laura Siegemund im olympischen Mixed-Wettbewerb sind bereits in der ersten Runde geplatzt. Der Einzel-Olympiasieger von Tokio und die French-Open-Siegerin im gemischten Doppel verloren am Montag in Paris gegen das tschechische Duo Tomas Machac/Katerina Siniakova überraschend 4:6, 5:7.

Fehlende Abstimmung und leichte Fehler

Zverev und Siegemund waren in Paris an Nummer eins gesetzt an den Start gegangen, wurden dieser Rolle aber nur selten gerecht. Leichte Fehler und mangelnde Absprache sorgten immer wieder für scheinbar leichte Punkte der Tschechen, die nach 1:18 Stunden ihren ersten Matchball verwandelten.

Zverevs Einzel-Hoffnungen

Zverev bleibt in Paris damit nur noch das Einzel, wo er am Samstag sein Auftaktmatch gewann und in der zweiten Runde erneut auf Machac trifft. Siegemund, die im Einzel am Sonntag mit Knöchelproblemen als Vorsichtsmaßnahme aufgegeben hatte, spielt in Paris mit Angelique Kerber Doppel.

Kerber und Koepfer im Achtelfinale

Kerber zog am Montag durch ein 6:4, 3:6, 6:3 gegen die Rumänin Jaqueline Cristian ins Achtelfinale ein. Im Männer-Einzel schaffte es Dominik Koepfer durch ein 3:6, 6:2, 6:1 gegen den Italiener Matteo Arnaldi als erster Deutscher ins Achtelfinale.

