Olympia 2024: Irre Wende kurz vor Ziel in Paris - deutsche Triathleten chancenlos

Die deutschen Triathleten haben in ihrem um einen Tag verlegten Olympiarennen eine Medaille erwartungsgemäß klar verpasst. Durch das nicht mehr ganz so schmutzige Wasser der Seine und die abgetrockneten Pariser Straßen kam Tim Hellwig als bester Athlet der Deutschen Triathlon Union auf Rang 18.

Triathlon: Frauenrennen ebenfalls ohne Erfolg

Auch die Frauen waren gut zwei Stunden zuvor in einem von Stürzen geprägten Rennen leer ausgegangen. Beim Heimsieg der Französin Cassandre Beaugrand wurde die auf dem Rad gestürzte Laura Lindemann wie schon in Tokio als beste Deutsche Achte, die ebenfalls gestürzte Lisa Tertsch landete einen Rang dahinter.

Das Rennen war wegen der schlechten Wasserqualität der Seine am Dienstag drei Stunden vor dem Start um einen Tag verschoben worden. Schon das Training am Sonntag und Montag war ausgefallen. Nach der drückenden Hitze am Dienstag hatte es in der Nacht zu Mittwoch wieder stark geregnet.