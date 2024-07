Verurteilter Vergewaltiger bei Olympia-Auftakt im Beachvolleyball ausgebuht

Der umstrittene Olympia-Teilnehmer Steven van de Velde wird bei seinem ersten Auftritt in Paris gnadenlos ausgebuht. Der verurteile Sex-Straftäter, der im Beachvolleyball antritt, verliert zum Auftakt.

Der verurteilte Sex-Straftäter Steven van de Velde ist bei seinem ersten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris gnadenlos ausgebuht worden. Der 29-Jährige stieg am Sonntagmorgen mit seinem niederländischen Partner in den Beachvolleyball-Wettbewerb ein und verlor sein Auftaktmatch gegen das italienische Duo Alex Ranghieri und Adrian Carambula mit 1:2 (20:22, 21:19, 13:15).