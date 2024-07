Spektakuläres Olympia-Foto hat kuriose Folgen

Das spektakuläre Bild des brasilianischen Surfers Gabriel Medina sorgt für großen Hype - Google-Statistiken zeigen eine massiv erhöhte Sehnsucht nach einem Urlaub am Ort des Geschehens.

Die paradiesischen Surfbilder von den Olympischen Sommerspielen haben bei vielen Deutschen anscheinend das Fernweh geweckt. Die Suchanfrage „Tahiti Urlaub“ ist in den vergangenen sieben Tagen um 600 Prozent gestiegen, wie dem Google-Trends-Newsletter am Mittwoch zu entnehmen war.

Dies ist womöglich auch eine Folge eines weltweit bewunderten Fotos des brasilianischen Surfers Gabriel Medina, der in Teahupo‘o mit ausgestrecktem Zeigefinger wie eine schwebende Statue meterhoch über den Wellen stand.

Tagelang haben die Surf-Wettbewerbe vor Tahiti viele Zuschauer begeistert. Bald beginnt im Südpazifik fernab von Paris die heiße Phase, in denen es in den Barrels und Tubes um die Medaillen geht - alles in spektakulären Wasserwänden und der Gefahr des Kontakts mit dem messerscharfen Riff knapp unter der Oberfläche.