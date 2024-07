"WADA ist gefordert": Weikert fordert Aufklärung

Weikert (62) erklärte, aus seiner Sicht hätten die Anfang 2021 positiv getesteten 23 chinesischen Schwimmer "erstmal gesperrt werden müssen, das besagt die Regel". Genau dies geschah aber nicht, die WADA folgte inmitten der Corona-Pandemie einem Untersuchungsbericht aus China, laut dem es in einer Hotelküche zur Kontamination mit dem verbotenen Herzmittel Trimetazidin gekommen war. Auf eigene Recherchen in China verzichtete die WADA.

Screenshots von Chats legen laut der ARD-Recherche allerdings nahe, dass die Schwimmer nicht alle in derselben Unterkunft untergebracht waren. Dies aber war ein Kernpunkt des Berichts aus China. 13 der 23 positiv Getesteten starteten im Sommer 2021 in Tokio, mehrere gewannen Olympiamedaillen. Elf der 23 sollen auch in Paris (26. Juli bis 11. August) an den Start gehen.