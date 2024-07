Olympia: Dennis Schröder trägt deutsche Fahne – Team unterstützt ihn

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris am Freitag wird Dennis Schröder die deutsche Fahne tragen - und dabei wohl von seinen Teamkameraden vor Ort begleitet werden. „Die Mannschaft soll ihn unterstützen und dabei sein“, sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB), bei ran.de . Er glaube, dass dies vor dem ersten Spiel der Basketballer gegen Japan sogar Extramotivation freisetzen könne.

Eröffnungszeremonie trotz Spielvorbereitung

Die deutschen Weltmeister bestreiten ihr olympisches Auftaktmatch am Samstag um 13.30 Uhr in Lille. Daher war bis zuletzt offen gewesen, ob neben Schröder auch der Rest des Teams an der Eröffnungszeremonie in Paris teilnimmt.